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Підозра на коронавірус у двох госпіталізованих в Чернівцях не підтвердилася

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 01:50
Підозра на коронавірус у двох госпіталізованих в Чернівцях не підтвердилася
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У хворих на пневмонію взяли 4 аналізи, усі - негативні

Результати аналізів двох мешканців Чернівецької області, які раніше перебували в Італії та були госпіталізовані згодом з пневмонією, не підтвердили підозр на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, у хворих на пневмонію взяли чотири аналізи. Результати аналізів стали відомі ввечері у четвер, 27 лютого.

"Радий повідомити буковинців, що всі 4 аналізи проведені за офіційними алгоритмами із дотриманням всіх вимог дали негативний результат щодо підозри на інфекцію коронавірусу", - написав Осачук на своїй сторінці у Facebook.

Більш детальну інформацію він пообіцяв оприлюдници під час брифінгу в ОДА у п'ятницю, 28 лютого.

Раніше повідомлялося, що в Україні першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають Львівська, Закарпатська та Чернівецька області. У цих регіонах проживає найбільша кількість людей, які працюють в Італії.

Нагадаємо, як зазначив заступник міністра охорони здоров'я України, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

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