Кулеба про вимогу Путіна про Україну і НАТО: це дилема

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вимога президента РФ Володимира Путіна надати йому гарантії про те, що Україна не вступить в НАТО є дилемою. Однак, за його словами, російський лідер виграє в будь-якому з можливих сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs.

"Вимоги Путіна надати йому гарантії щодо нерозширення НАТО - це дилема. Якщо Захід поступиться, Росія, безумовно, буде щаслива отримати нове право вето щодо зовнішньої політики України і процесу прийняття рішень в НАТО. Якщо ж Захід відкине ці вимоги, Путін також буде задоволений, тому що це допоможе йому створити свіжу ідеологічну основу для нового вторгнення в Україну", - заявив він.