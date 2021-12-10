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Кулеба про вимогу Путіна про Україну і НАТО: це дилема

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П'ятниця 10 грудня 2021 18:10
Кулеба про вимогу Путіна про Україну і НАТО: це дилема Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вимога президента РФ Володимира Путіна надати йому гарантії про те, що Україна не вступить в НАТО є дилемою. Однак, за його словами, російський лідер виграє в будь-якому з можливих сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs.

"Вимоги Путіна надати йому гарантії щодо нерозширення НАТО - це дилема. Якщо Захід поступиться, Росія, безумовно, буде щаслива отримати нове право вето щодо зовнішньої політики України і процесу прийняття рішень в НАТО. Якщо ж Захід відкине ці вимоги, Путін також буде задоволений, тому що це допоможе йому створити свіжу ідеологічну основу для нового вторгнення в Україну", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав неприйнятним вступ України до НАТО.

Крім того, президент США Джо Байден на переговорах з ним відкинув вимогу про гарантії невступу України до Альянсу. Зазначимо, в самому НАТО заявляють, що Росія не має права голосу в питанні членства Києва.

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НАТО Дмитро Кулеба Україна Володимир Путін
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