Демократи в Сенаті давно виступають проти будівництва російського газопроводу, який повинен збагатити Володимира Путіна. Однак законодавці відкидають свої побоювання в сторону, щоб підтримати президента Джо Байдена, який веде все більш небезпечні переговори з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico .

За даними видання, представники Демократичної партії повідомили, що не підтримуватимуть законопроект Теда Круза про санкції проти "Північного потоку-2". Причина, за словами демократів, в тому, що вони не хочуть підривати позиції Байдена, поки він веде переговори з Росією з приводу нарощування військової потужності на кордоні з Україною.

Демократи стверджують, що законопроект Круза підірве Байдена, який прагне створити єдність з європейськими союзниками, і прибере ключовий важіль впливу на переговорах.

Якщо не відбудеться несподіваного розвитку подій, очікується, що законопроект Круза не набере 60 голосів.