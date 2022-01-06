Сенат США, швидше за все, не затвердить санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
Демократи в Сенаті давно виступають проти будівництва російського газопроводу, який повинен збагатити Володимира Путіна. Однак законодавці відкидають свої побоювання в сторону, щоб підтримати президента Джо Байдена, який веде все більш небезпечні переговори з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.
За даними видання, представники Демократичної партії повідомили, що не підтримуватимуть законопроект Теда Круза про санкції проти "Північного потоку-2". Причина, за словами демократів, в тому, що вони не хочуть підривати позиції Байдена, поки він веде переговори з Росією з приводу нарощування військової потужності на кордоні з Україною.
Демократи стверджують, що законопроект Круза підірве Байдена, який прагне створити єдність з європейськими союзниками, і прибере ключовий важіль впливу на переговорах.
Якщо не відбудеться несподіваного розвитку подій, очікується, що законопроект Круза не набере 60 голосів.
Нагадаємо, сенат США 14 Січня голосуватиме за законопроект про санкції проти російського газопроводу"Північний потік-2". Проект закону запропонований сенатором-республіканцем Тедом Крузом.