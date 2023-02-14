В приоритете "средние этажи". Сколько стоит аренда квартиры в Днепре и что влияет на цену

Сегодня рынок недвижимости в Днепре хоть и переживает сложные времена, а город поддается постоянным обстрелам Россией, но квартиры в городе и продают, и арендуют.

Днепр еще с 2014 года стал одним из важных логистических хабов и городом, куда переезжало много людей из-за войны. А после 24 февраля сюда стало ехать еще больше вынужденно перемещенных лиц из Мариуполя, Бахмута и других временно оккупированных городов. Это формирует спрос в том числе и на жилье.

Цены снизились на 20-30%. Спрос на квартиры остается низким

Даже во время войны вплоть до ноября прошлого года на аренду квартир в Днепре был очень высокий спрос, говорит в комментарии РБК-Украина Ирина Громова, специалист по подбору недвижимости из агентства “Авангард”.

“Все активно сдавалось, и цены были очень разные: зависело от того, какую стоимость ставил владелец. Из-за спроса цены выросли и были выше, чем обычно на рынке. Но потом стоимость аренды упала. Например, квартира в центре Днепра, которая раньше бы сдавалась за 12 тысяч гривен в месяц, сейчас сдается за 9. То есть к концу прошлого года цены снизились примерно на 20-30%”, — рассказывает она о тенденции.

Очень много квартир в Днепре сдается сейчас и на вторичном рынке, и в новостройках. В том числе в таких комплексах как "Новодворянский", "IQ House", "River Park" и других: там освободилось много квартир, и предложений — большой выбор.

“Аренда квартир в новостройках в целом пользуется спросом: люди хотят жить на безопасной охраняемой территории, в комфортных условиях. То есть с одной стороны все хотят новостройки, и квартир много, а желающих арендовать мало. Те владельцы, кто быстро реагирует на изменение цен, сдают жилье быстро. А те, кто не реагирует и держит высокую стоимость — иногда у них получается сдать, но процент вероятности небольшой”, — рассказывает Ирина Громова.

Фото: Цены на аренду жилья в Днепре зависят от множества факторов (river-park.dp.ua)

Сколько стоит аренда квартир в Днепре

Стоимость аренды жилья в Днепре, как и в других городах, зависит от множества самых разных факторов, говорит Ирина Громова. Можно арендовать однокомнатную со старым ремонтом и за 4-5 тысяч гривен, а можно найти тоже однокомнатную в намного лучшем состоянии за 12-17 тысяч гривен в месяц. Риелтор уверена, что не стоит всегда рассматривать цены сугубо по районам. Ведь даже в одном и том же районе города цены очень отличаются.

В последнее время из-за постоянных ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре и отключений света почти перестали арендовать жилье на высоких этажах.

“Клиенты часто просят: хотим не первый и не последний этаж. У меня были клиенты, которые хотели сдать квартиру на проспекте Гагарина, в хорошем районе. В условиях, когда без света лифт не работает, мы ее сдать просто не могли”, — отмечает специалист.

Цены на аренду квартир зависят от таких факторов:

жилье в новостройке или старом жилом фонде;

этажность (сейчас все чаще запрашивают “средний этаж” и реже арендуют на первом или последнем, говорит Ирина Громова);

наличие рядом транспортной развязки, зеленых зон, садиков и школ;

качества ремонта в самой квартире, первая ли это сдача и так далее.

Примеры цен за аренду квартир в Днепре:

1-комнатная (площадь - 45 кв. метров) в Индустриальном районе - 13 000 грн; 2-комнатная (площадь - 69 кв. метров) в Соборном районе - 18 000 грн; 3-комнатная (площадь - 85 кв. метров) в Шевченковском районе - 25 000 грн.

Цены действительно часто отличаются, особенно они зависят от состояния жилья. Так, арендовать трехкомнатную квартиру в Днепре можно и за 7000, и за 25 тысяч гривен в месяц:

В то же время небольшие однокомнатные квартиры в старом жилом фонде с простым ремонтом, но адекватными условиями можно найти и за 4000-4500 гривен: