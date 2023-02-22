Рынок оживает. За сколько сегодня можно купить квартиру в Одессе

Рынок недвижимости в Одессе, как и в других городах, испытал масштабный спад в начале вторжения России. Продажи и аренда буквально замерли. Но потом снова квартиры стали и покупать, и арендовать.

РБК-Украина узнавало, сколько стоит купить квартиру в Одессе сегодня и какая ситуация на рынке жилья в этом городе.

Цены немного поднялись. Какие квартиры покупают чаще всего

В прошлом году сделок на рынке было очень мало, особенно в начале года. Из-за низкого спроса цены стали падать. На сайтах объявлений предложений было много, но жильем мало кто интересовался. Жители города думали, как не попасть под ракетный удар и просто выжить. Из-за низкого спроса цены упали примерно на 20-%. Но чуть позже квартиры стали покупать чаще.

Примерно с лета интерес к жилью у одесситов понемногу возрождался, говорит РБК-Украина риелтор Юрий Внученко из Одессы. Самые ходовые — однокомнатные квартиры. Их покупают чаще всего.

"Покупателей стало больше, цены чуть поднялись. Понятно, что до "довоенного" уровня еще далеко, но рынок как-то живет. В это сложное время покупается больше всего людей интересует самое недорогое жилье. Грубо говоря, квартира за 25-30 тысяч долларов имеет все шансы найти нового хозяина очень быстро. А вот с любым жильем за 100-200 тысяч - все гораздо сложнее", — рассказывает специалист.

Сколько стоят квартиры в Одессе: новостройки и "вторичка"

Если в других городах Украины стоимость жилья по районам отличается не кардинально, то в Одессе локация играет большую роль. Квартира у моря или недалеко от него и в отдаленном районе с таким же метражом и ремонтом может стоить совсем по-разному.

Фото: В прошлом году на рынке был огромный спад, но постепенно квартиры снова стали продавать и покупать (facebook.com/elegypark)

"Есть четкая сегментация. Бывает, что если отойти в сторону на сто метров, цена будет другая. Например, в одной части района Черемушки квартира с ремонтом в пятиэтажке может стоить до 30 тысяч долларов, а в другой части района, ближе к пару Горького, похожая квартира уже дороже. Кстати, даже двухкомнатные можно найти и за 26 тысяч, но она будет "убитая": там нужно делать ремонт", — говорит Юрий Внученко.

По ценам все очень индивидуально и зависит от планировки, смежные комнаты или нет, на улицу выходят окна или во двор.

"Спрос сосредоточен в пределах цен от 40 до 50 тысяч. На квартиры, которые стоят 100-200 тысяч, покупателей меньше в десятки раз. Среди покупателей есть люди из Херсона, Харькова. Но я не думаю, что их больше чем 20%. Все-таки переселенцы не всегда выезжают с деньгами, и далеко не всегда у них есть возможность купить жилье. Плюс — многие хотят вернуться обратно", — добавляет риелтор.

Цены в новостройках Одессы во время войны не снижаются. Стройматериалы подорожали, и застройщикам стало невыгодно завершать строительство.

"Раньше в новостройках какие-то акции и скидки были, но сейчас каких-то масштабных снижений цен я не вижу. Кроме подорожания стройматериалов, есть еще дефицит кадров, ведь многие сейчас на войне. Некоторые строительные компании закрылись. Таких, которые продолжают стройки, мало. Многие перенесли сроки сдачи домов в эксплуатацию, темпы в разы уменьшили", — рассказывает Юрий Внученко.

Часто уже при продаже квартиры покупателям все же предлагают большие скидки. Особенно на "вторичке".

Фото: Цены на квартиры в Одессе могут отличаться даже кардинально (скриншот с сайта flatfy.ua)

"Но если квартира дорогая, то там снижения даже на 20% будет мало", — говорит собеседник. Он говорит, что часто сайты с объявлениями реальной ситуации по ценам не показывают. Там бывает много объявлений просто для привлечения внимания, и даже несуществующих объектов. Поэтому эти объявления надо мониторить очень внимательно.

Примерная стоимость однокомнатных квартир в Одессе по районам:

Черемушки — от 24 тысяч долларов;

Приморский — от 27 тысяч долларов (средняя цена обычно выше и может достигать больше 150 тысяч);

Киевский — от 25-27 тысяч (в продаже есть отдельные комнаты по 12 тысяч);

Суворовский — от 24 тысяч;

Малиновский — от 22 тысяч;

Средний фонтан — от 30 тысяч;

Молдаванка — от 16 тысяч в зависимости от состояния;

Большой фонтан - от 32 до 90 тысяч и более (район находится в курортной зоне возле моря);

Дмитиревка — (тоже центр, район рядом с Большим фонтаном)- от 27 тысяч за смарт-квартиру в новостройке с ремонтом до 60 тысяч за жилье в новостройке комфорт-класса;

Пересыпь — от 20 тысяч за смарт-квартиру с ремонтом в новострое и от 15 тысяч за квартиру на вторичном рынке;

Чубаевка — от 30-32 тысяч;

Сахалинчик — от 27 тысяч.

В Одессе все ждут, когда закончится война, и город снова наполнится туристами, а все отрасли экономики будут работать активнее.

"Все равно город и сейчас живет. Рынок оживает. Конечно, не как раньше. Но мы очень надеемся, что скоро все снова наладится", — отмечает Юрий Внученко.