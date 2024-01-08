Подорожание неизбежно? Какие цены на продукты в Украине будут в 2024 году

Значительного повышения стоимости продуктов в начале года украинцам ждать не стоит. Однако в дальнейшем цены будут расти из-за ряда факторов, среди которых затраты на энергоресурсы, сезонность и курс доллара. Подорожание коснется овощей, хотя в этой группе продуктов уже сейчас есть ценовой рекордсмен.
Подробнее о том, что будет происходить с ценами в ближайшее время, и как скажется на стоимости продуктов рост курса доллара – в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались данные порталов Минфин, EastFruit и сетей супермаркетов АТБ, Сильпо, Varus, комментарий для издания руководителя отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяны Попович.
Купить продукты для приготовления традиционного украинского блюда в январе 2024 дороже чем в прошлом году на 20%. Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.
"Борщевый набор" включает мясо, картофель, капусту, лук, морковь, томатную пасту и подсолнечное масло. Часть этих продуктов взлетела в цене. К примеру, свекла и капуста в оптовых ценах стоят 10-11 грн за кг, что на 20% дороже прошлого года.
По данным портала Минфин, также подорожала томатная паста. Если в ноябре 2023 цена была на уровне 74,84 грн (банка 350 г), сейчас она составляет уже 79 грн.
Существенно изменилась стоимость мяса для борща за год. В 2023 году свиной ошеек можно было купить за 197 грн/кг, а в январе он обойдется в 243 грн/кг. Свинина стабильно дорожает из-за уменьшения объемов внутреннего производства в условиях войны и низкого уровня импортных поставок.
В то же время подсолнечное масло, морковь и лук радуют ценами. Морковь стоит 10-11 грн за кг – на 48% дешевле, чем в январе прошлого года.
Лук также по сравнению с прошлым годом подешевел более чем вдвое и стоит 11,5-12,5 грн за кг в оптовых ценах. В магазинах средняя стоимость составляет 15-17 грн/кг.
Скриншот varus.ua
Как отметила Татьяна Попович, такое падение цены является результатом избыточных объемов – перепроизводство моркови и лука.
Подсолнечное масло также стоит дешевле, чем в прошлом году. Бутылка 850 мл масла "Олейна" в январе 2023 обходилась в 62,9 грн, сейчас средняя цена составляет 55,85 грн. При этом по акции масло можно купить еще дешевле, к примеру, в АТБ за 40,99 грн.
Больше всего среди овощей "борщевого набора" выросла цена на картофель. По сравнению с началом 2023 года она стоит в 3,5 раза дороже. Средняя оптовая цена картофеля на рынке сельскохозяйственной продукции "Шувар" составляет 14-15,5 грн за кг.
В сетях супермаркетов белый картофель стоит от 20 грн/кг. В АТБ – 20,89 грн/кг, в "Сильпо" – 23,9 грн/кг, в Varus – 22,9 грн/кг.
Скриншот atbmarket.com
Для сравнения, в январе 2023 картофель можно было приобрести по цене 9,76 грн/кг.
Как пояснила представительница оптового рынка "Шувар", к росту цен отчасти привело сочетание высокого спроса с ограниченным предложением картофеля высокого качества. К тому же импорта картофеля в Украину нет.
Большинство производителей не имеют мощностей для длительного хранения овоща, поэтому уже распродали свою продукцию. По информации профильного портала EastFruit, оптовые операторы жалуются на низкое качество картофеля в местных хозяйствах, а фермеры со своей стороны говорят, что на товарном виде картофеля и его возможности хранения сказались плохие погодные условия прошлым летом.
В целом на повышение стоимости овощей влияют высокие затраты на их хранение и транспортировку, повышение тарифов на электроэнергию для производителей и стоимость горючего.
При этом Татьяна Попович отмечает, что ситуация остается стабильной, даже если сравнивать цены с предыдущей неделей. По картофелю, бьющему все ценовые рекорды, рост цены был в пределах 1,5%, капуста и морковь подешевели на 5%, а свекла и лук остались на том же ценовом уровне, что и в последнюю неделю декабря.
По мнению эксперта, до конца зимы 2024 критического роста цен не ожидается. В зависимости от вида овощей ценовой рост может быть в пределах 2-7%.
"Однако следует отметить, что любой прогноз имеет степень неопределенности и актуальные цены могут отличаться в зависимости от ряда переменных обстоятельств. Важно учитывать общие экономические условия в стране, которые могут влиять на цены на продовольственные товары, погодные факторы", – подчеркнула Татьяна Попович.
Прогноз курса доллара в Украине на 2024 год по разным источникам варьируется. Согласно оценкам Министерства финансов, ожидается, что официальный курс гривны в 2024 году ослабнет до 41,4 грн за 1 доллар США. Это подтверждается информацией от Министра финансов Сергея Марченко, который объяснял такой курс отсутствием фундаментальных факторов для укрепления гривны.
Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович в комментарии изданию рассказала, какое влияние на стоимость овощей может оказать рост курса доллара:
Импортные овощи
Цены на импортные овощи могут возрасти, поскольку стоимость импорта в гривне увеличится из-за девальвации национальной валюты. Поскольку Украина импортирует определенный объем овощей из других стран, это повышение курса может повлиять на цену этих товаров.
Внутреннее производство
Рост цен на импортные удобрения и другие материалы, используемые в аграрном секторе, может привести к увеличению расходов производителей овощей. Это может подтолкнуть украинских аграриев к повышению цен на их продукцию.
Спрос и поставки
Изменения в курсе валют могут влиять на спрос и поставки. Например, курс валют может повлиять на покупательную способность населения, что в свою очередь снизит спрос на некоторые виды овощей, особенно на те, что считаются более дорогими.
Эксперт резюмирует, что рост курса доллара может привести к повышению стоимости овощей в Украине в 2024 году.
Однако конкретные последствия будут зависеть от многих факторов, включая экономическую политику, уровень инфляции, ситуацию на мировых рынках и внутренние условия в аграрном секторе Украины.
Напомним, в Минэкономики прогнозировали, что в начале 2024 года инфляция в Украине останется на низком уровне. В то же время в целом за год темпы роста цен ускорятся.
Ранее сообщалось, что мировые цены на пищевые продукты показали наибольшее годовое падение с 2015 года.