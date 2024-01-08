Подорожание неизбежно? Какие цены на продукты в Украине будут в 2024 году

Стоимость борща: как изменились цены

Купить продукты для приготовления традиционного украинского блюда в январе 2024 дороже чем в прошлом году на 20%. Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

"Борщевый набор" включает мясо, картофель, капусту, лук, морковь, томатную пасту и подсолнечное масло. Часть этих продуктов взлетела в цене. К примеру, свекла и капуста в оптовых ценах стоят 10-11 грн за кг, что на 20% дороже прошлого года.

По данным портала Минфин, также подорожала томатная паста. Если в ноябре 2023 цена была на уровне 74,84 грн (банка 350 г), сейчас она составляет уже 79 грн.

Существенно изменилась стоимость мяса для борща за год. В 2023 году свиной ошеек можно было купить за 197 грн/кг, а в январе он обойдется в 243 грн/кг. Свинина стабильно дорожает из-за уменьшения объемов внутреннего производства в условиях войны и низкого уровня импортных поставок.

В то же время подсолнечное масло, морковь и лук радуют ценами. Морковь стоит 10-11 грн за кг – на 48% дешевле, чем в январе прошлого года.

Лук также по сравнению с прошлым годом подешевел более чем вдвое и стоит 11,5-12,5 грн за кг в оптовых ценах. В магазинах средняя стоимость составляет 15-17 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Как отметила Татьяна Попович, такое падение цены является результатом избыточных объемов – перепроизводство моркови и лука.

Подсолнечное масло также стоит дешевле, чем в прошлом году. Бутылка 850 мл масла "Олейна" в январе 2023 обходилась в 62,9 грн, сейчас средняя цена составляет 55,85 грн. При этом по акции масло можно купить еще дешевле, к примеру, в АТБ за 40,99 грн.

Стоимость картофеля побила рекорд

Больше всего среди овощей "борщевого набора" выросла цена на картофель. По сравнению с началом 2023 года она стоит в 3,5 раза дороже. Средняя оптовая цена картофеля на рынке сельскохозяйственной продукции "Шувар" составляет 14-15,5 грн за кг.

В сетях супермаркетов белый картофель стоит от 20 грн/кг. В АТБ – 20,89 грн/кг, в "Сильпо" – 23,9 грн/кг, в Varus – 22,9 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Для сравнения, в январе 2023 картофель можно было приобрести по цене 9,76 грн/кг.

Как пояснила представительница оптового рынка "Шувар", к росту цен отчасти привело сочетание высокого спроса с ограниченным предложением картофеля высокого качества. К тому же импорта картофеля в Украину нет.

Большинство производителей не имеют мощностей для длительного хранения овоща, поэтому уже распродали свою продукцию. По информации профильного портала EastFruit, оптовые операторы жалуются на низкое качество картофеля в местных хозяйствах, а фермеры со своей стороны говорят, что на товарном виде картофеля и его возможности хранения сказались плохие погодные условия прошлым летом.

Какая причина роста стоимости овощей и чего ждать дальше

В целом на повышение стоимости овощей влияют высокие затраты на их хранение и транспортировку, повышение тарифов на электроэнергию для производителей и стоимость горючего.

При этом Татьяна Попович отмечает, что ситуация остается стабильной, даже если сравнивать цены с предыдущей неделей. По картофелю, бьющему все ценовые рекорды, рост цены был в пределах 1,5%, капуста и морковь подешевели на 5%, а свекла и лук остались на том же ценовом уровне, что и в последнюю неделю декабря.

По мнению эксперта, до конца зимы 2024 критического роста цен не ожидается. В зависимости от вида овощей ценовой рост может быть в пределах 2-7%.

"Однако следует отметить, что любой прогноз имеет степень неопределенности и актуальные цены могут отличаться в зависимости от ряда переменных обстоятельств. Важно учитывать общие экономические условия в стране, которые могут влиять на цены на продовольственные товары, погодные факторы", – подчеркнула Татьяна Попович.

Фото: цены вырастут на 2-7% до конца зимы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как может повлиять на цены курс доллара

Прогноз курса доллара в Украине на 2024 год по разным источникам варьируется. Согласно оценкам Министерства финансов, ожидается, что официальный курс гривны в 2024 году ослабнет до 41,4 грн за 1 доллар США. Это подтверждается информацией от Министра финансов Сергея Марченко, который объяснял такой курс отсутствием фундаментальных факторов для укрепления гривны.

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович в комментарии изданию рассказала, какое влияние на стоимость овощей может оказать рост курса доллара:

Импортные овощи

Цены на импортные овощи могут возрасти, поскольку стоимость импорта в гривне увеличится из-за девальвации национальной валюты. Поскольку Украина импортирует определенный объем овощей из других стран, это повышение курса может повлиять на цену этих товаров.

Внутреннее производство

Рост цен на импортные удобрения и другие материалы, используемые в аграрном секторе, может привести к увеличению расходов производителей овощей. Это может подтолкнуть украинских аграриев к повышению цен на их продукцию.

Спрос и поставки

Изменения в курсе валют могут влиять на спрос и поставки. Например, курс валют может повлиять на покупательную способность населения, что в свою очередь снизит спрос на некоторые виды овощей, особенно на те, что считаются более дорогими.

Эксперт резюмирует, что рост курса доллара может привести к повышению стоимости овощей в Украине в 2024 году.

Однако конкретные последствия будут зависеть от многих факторов, включая экономическую политику, уровень инфляции, ситуацию на мировых рынках и внутренние условия в аграрном секторе Украины.