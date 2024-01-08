Подорожчання неминуче? Які ціни на продукти в Україні будуть у 2024 році

Вартість борщу: як змінилися ціни

Купити продукти для приготування традиційної української страви у січні 2024 дорожче ніж торік на 20%. Про це розповіла в коментарі РБК-Україна керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

"Борщовий набір" включає м'ясо, картоплю, капусту, цибулю, моркву, томатну пасту та соняшникову олію. Частина з цих продуктів злетіла в ціні. До прикладу, буряк та капуста в оптових цінах коштують 10-11 грн за кг, що на 20% дорожче, ніж минулого року.

За даними порталу Мінфін, також подорожчала томатна паста. Якщо в листопаді 2023 ціна була на рівні 74,84 грн (банка 350 г), наразі вона складає вже 79 грн.

Суттєво змінилася вартість м'яса для борщу за рік. У 2023 свиний ошийок можна було купити за 197 грн/кг, а у січні він обійдеться у 243 грн/кг. Свинина стабільно дорожчає через зменшення обсягів внутрішнього виробництва в умовах війни та низький рівень імпортних поставок.

Натомість соняшникова олія, морква та цибуля радують цінами. Морква коштує 10-11 грн за кг – на 48% дешевше, ніж в січні минулого року.

Цибуля також в порівнянні із минулим роком подешевшала більш ніж удвічі та коштує 11,5-12,5 грн за кг в оптових цінах. В магазинах середня вартість складає 15-17 грн/кг.

Скріншот varus.ua

Як зазначила Тетяна Попович, такі падіння ціни є результатом надлишкових обсягів – перевиробництва моркви й цибулі.

Соняшникова олія також коштує дешевше ніж торік. Пляшка 850 мл олії "Олейна" в січні 2023 обходилася в 62,9 грн, зараз середня ціна складає 55,85 грн. При цьому по акції олію можна купити ще дешевше, до прикладу, в АТБ за 40,99 грн.

Вартість картоплі побила рекорд

Найбільше серед овочів "борщового набору" зросла ціна на картоплю. В порівнянні із початком 2023 року вона коштує в 3,5 раза дорожче. Середня гуртова ціна картоплі на ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" складає 14-15,5 грн за кг.

У мережах супермаркетів біла картопля коштує від 20 грн/кг. В АТБ – 20,89 грн/кг, в "Сільпо" – 23,9 грн/кг, у Varus – 22,9 грн/кг.

Скріншот atbmarket.com

Для порівняння, у січні 2023 картоплю можна було придбати за ціною 9,76 грн/кг.

Як пояснила представниця оптового ринку "Шувар", до зростання цін частково призвело поєднання високого попиту з обмеженою пропозицією картоплі високої якості. До того ж імпорту картоплі в Україну немає.

Велика частина виробників не мають потужностей для тривалого зберігання овоча, тому вже розпродали свою продукцію. За інформацією профільного порталу EastFruit, оптові оператори скаржаться на низку якість картоплі у місцевих господарствах, а фермери зі свого боку кажуть, що на товарному вигляді картоплі та її можливості зберігання позначилися погані погодні умови минулого літа.

Яка причина зростання вартості овочів та чого чекати далі

Загалом на підвищення вартості овочів впливають високі витрати на їх зберігання та транспортування, підвищення тарифів на електроенергію для виробників та вартість пального.

При цьому Тетяна Попович зазначає, що ситуація залишається стабільною, навіть якщо порівнювати ціни із попереднім тижнем. По картоплі, яка б'є всі цінові рекорди, зростання ціни було в межах 1,5%, капуста та морква подешевшали на 5%, а буряк та цибуля залишились на тому ж ціновому рівні, що і в останній тиждень грудня.

На думку експертки, до кінця зими 2024 критичного зростання цін не очікується. Залежно від виду овочів, цінове зростання може бути в межах 2-7%.

"Однак слід зазначити, що будь-який прогноз має ступінь невизначеності, і актуальні ціни можуть відрізнятися в залежності від ряду змінних обставин. Важливо враховувати загальні економічні умови в країні, які можуть впливати на ціни на продовольчі товари, погодні фактори тощо", – наголосила Тетяна Попович.

Фото: ціни зростуть на 2-7% до кінця зими (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як може вплинути на ціни курс долара

Прогноз курсу долара в Україні на 2024 рік варіюється за різними джерелами. Згідно з оцінками Міністерства фінансів, очікується, що офіційний курс гривні у 2024 році ослабне до 41,4 грн за 1 долар США. Це підтверджується інформацією від Міністра фінансів Сергія Марченка, який пояснював такий курс відсутністю фундаментальних факторів для зміцнення гривні.

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович в коментарі виданню розповіла який вплив на вартість овочів може мати зростання курсу долара:

Імпортні овочі

Ціни на імпортні овочі можуть зрости, оскільки вартість імпорту в гривні збільшиться через девальвацію національної валюти. Оскільки Україна імпортує певний обсяг овочів з інших країн, це зростання курсу може прямо вплинути на ціни цих товарів.

Внутрішнє виробництво

Зростання цін на імпортні добрива та інші вхідні матеріали, що використовуються в аграрному секторі, також може призвести до збільшення витрат виробників овочів. Це може підштовхнути українських аграріїв до підняття цін на їх продукцію.

Попит та постачання

Зміни в курсі валют можуть впливати на попит і постачання. Наприклад, курс валют може вплинути на покупну спроможність населення, що своєю чергою знизить попит на деякі види овочів, особливо на ті, що вважаються дорожчими.

Експертка резюмує, що зростання курсу долара може призвести до підвищення вартості овочів в Україні в 2024 році.

Проте конкретні наслідки будуть залежати від багатьох факторів, включаючи економічну політику, рівень інфляції, ситуацію на світових ринках та внутрішні умови в аграрному секторі України.