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Путешествие закончилось в "скорой". На границе нашли уклониста, который спрыгнул с поезда

Закарпатская область, Пятница 05 июля 2024 15:50
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Путешествие закончилось в "скорой". На границе нашли уклониста, который спрыгнул с поезда Иллюстративное фото: на границе поймали уклониста, который спрыгнул с поезда (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники обнаружили возле границы с Польшей мужчину со сломанной ногой и разбитой головой. Он спрыгнул с поезда в попытке сбежать из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

По данным ГПСУ, мужчину нашли в 2 километрах от границы с Польшей. После предоставления медицинской помощи он рассказал, что спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов. Для незаконного пересечения границы он взял с собой спальник, каремат, трекинговые кроссовки, дождевик и веревку.

Путешествие закончилось в &quot;скорой&quot;. На границе нашли уклониста, который спрыгнул с поездаФото: мужчина, которого нашли возле границы (t.me/DPSUkr)

"Путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники. Также прыгун-неудачник привлечен к административной ответственности", - сказано в сообщении пограничников.

Нелегальный выезд из Украины

Напомним, украинские правоохранители с начала полномасштабной войны раскрыли множество схем нелегального выезда мужчин за границу.

В частности, в марте стало известно, что женщина с инвалидностью предлагала украинским мужчинам выйти за нее замуж, чтобы выехать за границу. За это она требовала "вознаграждение" в размере 10 тысяч долларов.

Также недавно правоохранители разоблачили налоговика в Черкасской области, который "продавал" должности в различных общественных организациях, перевозящих гумпомощь.

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