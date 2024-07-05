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Подорож закінчилася у "швидкій". На кордоні знайшли ухилянта, який зістрибнув з потяга

Закарпатська область, П'ятниця 05 липня 2024 15:50
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Подорож закінчилася у "швидкій". На кордоні знайшли ухилянта, який зістрибнув з потяга Ілюстративне фото: на кордоні спіймали ухилянта, який зістрибнув з поїзда (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники виявили біля кордону з Польщею чоловіка зі зламаною ногою та розбитою головою. Він зістрибнув з потяга у спробі втекти з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

За даними ДПСУ, чоловіка знайшли за 2 кілометри від кордону з Польщею. Після надання медичної допомоги він розповів, що зістрибнув з потяга Київ-Чоп, як йому порадили в одному з анонімних Telegram-каналів. Для незаконного перетину кордону він узяв із собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, дощовик та мотузку.

Подорож закінчилася у &quot;швидкій&quot;. На кордоні знайшли ухилянта, який зістрибнув з потягаФото: чоловік, якого знайшли біля кордону (t.me/DPSUkr)

"Подорож" завершилася у кареті швидкої допомоги, яку йому викликали прикордонники. Також стрибунця-невдаху притягнуто до адміністративної відповідальності", - сказано в повідомленні прикордонників.

Нелегальний виїзд з України

Нагадаємо, українські правоохоронці з початку повномасштабної війни розкрили багато схем нелегального виїзду чоловіків за кордон.

Зокрема, у березні стало відомо, що жінка з інвалідністю пропонувала українським чоловікам вийти за неї заміж, щоб виїхати за кордон. За це вона вимагала "винагороду" у розмірі 10 тисяч доларів.

Також нещодавно правоохоронці викрили податківця в Черкаській області, який "продав" посади в різних громадських організаціях, що перевозять гумдопомогу.

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