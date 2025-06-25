Оружие и не только. В ОП рассказали, о чем будут говорить Зеленский и Трамп в Гааге

"Дождемся встречи, она вскоре уже должна быть. В любом случае двусторонний формат президент Зеленский, президент Трамп всегда положительный, потому что можно расставить там правильные акценты, можно проговорить некоторые там вопросы, которые вызывают сомнения с одной или другой стороны", - сказал Подоляк.

По его словам, приоритетом для Украины остается закупка оружия. Он отметил, что на складах США достаточно амуниции, которая крайне нужна на фронте уже сегодня.

"Именно закупка оружия, потому что на складах у Соединенных Штатов много той амуниции, которая нам нужна сегодня на линии фронта", - подчеркнул советник.

Отдельно Подоляк отметил необходимость поднять с американской стороной вопрос миротворческих инициатив. По его словам, именно Россия ранее отвергла все предложения по прекращению огня и переговоров, которые инициировал Трамп.

"Все миротворческие инициативы господина Трампа были отвергнуты российской стороной. Без санкций, без принуждения России, без давления на Россию, дополнительного давления, остановить войну невозможно", - отметил собеседник.

Он также прокомментировал недавнее заявление американского сенатора Марко Рубио по поводу санкций.

"Господин Рубио заявил, что пакет санкций не со стороны господина Трампа, но если мы используем санкции сегодня, то они ограничат возможность ведения переговоров с российской стороной", - пояснил советник ОП.

Подоляк уверен, что такая встреча будет положительной для Украины, в частности в контексте того, что позиция Трампа меняется под влиянием союзников.

"На мой взгляд, учитывая опять же позицию Трампа, которая немножко коррелируется, немножко меняется, под давлением, в том числе европейских партнеров, я думаю, что это будет положительно для Украины", - добавил он.