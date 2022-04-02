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Подоляк - Заходу: забороніть енергоресурси РФ або ви хочете, щоб ми воювали до останнього українця

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Київ, Субота 02 квітня 2022 16:15
Подоляк - Заходу: забороніть енергоресурси РФ або ви хочете, щоб ми воювали до останнього українця Фото: радник голови офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк закликав західні країни або повністю відмовитися від російських енергоресурсів, або сказати Україні: воюйте до останнього українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

"Санкцій проти РФ недостатньо", - написав радник глави ОП.

За його словами, щоб обвалити економіку Росії і припинити вбивства українців, необхідно або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для товарів з РФ. Він уточнив, що 85% нафти доставляється танкерами.

"Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця", - звернувся до Заходу Подоляк.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв Росії нові удари в економіці, фінансах і торгівлі.

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