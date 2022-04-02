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Подоляк - Западу: запретите энергоресурсы РФ или вы хотите, чтобы мы воевали до последнего украинца

Новина українською →
Киев, Суббота 02 апреля 2022 16:15
Подоляк - Западу: запретите энергоресурсы РФ или вы хотите, чтобы мы воевали до последнего украинца Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западные страны либо полностью отказаться от российских энергоресурсов, либо сказать Украине: воюйте до последнего украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка.

"Санкций против РФ недостаточно", - написал советник главы ОП.

По его словам, чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго через закрытие портов для товаров из РФ. Он уточнил, что 85% нефти доставляется танкерами.

"Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", - обратился к Западу Подоляк.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал России новые удары в экономике, финансах и торговле.

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