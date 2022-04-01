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Росію чекають нові удари в економіці, фінансах і торгівлі, - Кулеба

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 22:21
Росію чекають нові удари в економіці, фінансах і торгівлі, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили зміцнення України в економічному і військовому плані. Також порушувалося питання нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

За його словами, сьогодні, 1 квітня, відбулася телефонна розмова з Ентоні Блінкеном. В ході бесіди обговорювалися кроки по зміцненню України в економічному і військовому відношенні. Це дозволить продовжувати ефективно відбивати агресію Росію.

"Настають нові удари по російській економіці, фінансовій системі і торгівлі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував нові санкції США проти Росії.

Війна Росії проти України триває 37-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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