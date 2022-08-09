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Подоляк про вибухи на авіабазі в окупованому Криму: Ми тут при чому?

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна не причетна до вибухів 9 серпня на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка в ефірі "Дощу".

"Звичайно, ні. Ми тут при чому? Це, можливо, компенсаторні механізми неефективного управління всередині Збройних сил Російської Федерації", - сказав він.

Подоляк заявив, що причини вибухів могли бути будь-якими - від детонації боєприпасів, про що говорить Міноборони РФ, до "головотяпства" в російській армії.

"Чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно свою позицію проявляти. Це відбувається тому, що повернення (окупованого Криму - ред.) має бути", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

Раніше Подоляк писав, що вибухи в Новофедорівці стали "тільки початком".

NYT повідомляє, що удар по авіабазі міг бути з української зброї.

Більш детально про подію читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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КримІрина Подоляк