Подоляк про вибухи на авіабазі в окупованому Криму: Ми тут при чому?

Україна не причетна до вибухів 9 серпня на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка в ефірі " Дощу ".

"Звичайно, ні. Ми тут при чому? Це, можливо, компенсаторні механізми неефективного управління всередині Збройних сил Російської Федерації", - сказав він.

Подоляк заявив, що причини вибухів могли бути будь-якими - від детонації боєприпасів, про що говорить Міноборони РФ, до "головотяпства" в російській армії.

"Чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно свою позицію проявляти. Це відбувається тому, що повернення (окупованого Криму - ред.) має бути", - сказав він.