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Подоляк: питання Криму і Донбасу можуть вирішити лише Зеленський і Путін

Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що лише президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть вирішити питання окупованого Криму і Донбасу. На сьогодні на переговорах делегацій обговорюється не нейтралітет, а гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для FAZ.

"Ми сьогодні не обговорюємо нейтралітет. Україна наполягає на системі гарантій безпеки за участю держав, які готові надати ці гарантії, в тому числі у військовому плані. Від цього залежить багато іншого. Це наша вихідна позиція", - зазначив Подоляк.

На його думку, така система гарантій безпеки немислима без США. Його також запитали про майбутнє Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Для нас дуже важлива територіальна цілісність країни. Це складні питання. Вирішити їх можуть лише президенти України і Росії", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що питання Криму і Донбасу треба обговорювати після припинення війни Росії проти України.

Він також обіцяв, що виносити рішення про компроміси на переговорах будуть громадяни України на референдумі.

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