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Подоляк: вопросы Крыма и Донбасса могут решить только Зеленский и Путин

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что только президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут решить вопросы оккупированного Крыма и Донбасса. На сегодня на переговорах делегаций обсуждается не нейтралитет, а гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для FAZ.

"Мы сегодня не обсуждаем нейтралитет. Украина настаивает на системе гарантий безопасности с участием государств, которые готовы предоставить эти гарантии, в том числе в военном плане. От этого зависит многое другое. Это наша исходная позиция", - отметил Подоляк.

По его мнению, такая система гарантий безопасности немыслима без США. Ему также задали вопрос о будущем Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Для нас очень важна территориальная целостность страны. Это сложные вопросы. Решить их могут только президенты Украины и России", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что вопросы Крыма и Донбасса нужно обсуждать после прекращения войны России против Украины.

Он также обещал, что выносить решение о компромиссах на переговорах будут граждане Украины на референдуме.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассКрымВойна России против Украины