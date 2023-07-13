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Подоляк ответил Путину о гарантиях безопасности РФ: есть только один сценарий

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Украина, Четверг 13 июля 2023 21:14
Подоляк ответил Путину о гарантиях безопасности РФ: есть только один сценарий Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Исторически сложилось так, что у Российской Федерации существует только один способ получить гарантии безопасности. Для этого нужно проиграть войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

"Странный человек, который развязал масштабную войну и массовый геноцид украинцев, говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины, если будут выполнены гарантии безопасности России", - рассказал советник руководителя ОП

По словам советника, исторически сложилось так, что для России есть только один способ получить гарантии безопасности:

  • проигрыш войны,
  • выход из Украины и возвращение украденного суверенитета,
  • политическая трансформация через бунты и скамья подсудимых для автора массовых убийств.

"Это уже аксиома...", - добавил Подоляк.

Заявление Путина

Сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на обеспечение своей безопасности. По его словам, для РФ якобы "нет ничего удивительного" в том, что было продекларировано НАТО и странами Большой семерки.

В то же время диктатор заявил, что при этом якобы должно соблюдаться условие "обеспечения безопасности России".

Также российский диктатор в очередной раз назвал потенциальное вступление Украины в НАТО "угрозой для безопасности" России и снова пытался оправдать этим российскую агрессивную войну против Украины.

Напомним, на саммите в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, лидеры стран НАТО в итоговом коммьюнити отменили ПДЧ по пути Украины к членству, а также пообещали пригласить в Альянс, как только будут выполнены "условия" и завершится война. Больше – в материале РБК-Украина.

Кроме того, на полях саммита НАТО лидеры стран G7 приняли совместную декларацию, где пообещали предоставить Украине гарантии безопасности для вступления в НАТО. К этой декларации могут присоединиться любые другие страны.

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