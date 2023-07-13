Подоляк відповів Путіну щодо гарантій безпеки РФ: є лише один сценарій

Історично склалось так, що в Російської Федерації існує лише один спосіб отримати гарантії безпеки. Для цього потрібно програти війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка у Twitter .

"Дивна людина, яка розв'язала масштабну війну і масовий геноцид українців, говорить про готовність обговорювати гарантії безпеки для України, якщо будуть виконані гарантії безпеки Росії", - розповів радник керівника ОП

За словами радника, історично склалося так, що для Росії є лише один спосіб отримати гарантії безпеки:

програш війни,

вихід з України та повернення вкраденого суверенітету,

політична трансформація через бунти та лава підсудних для автора масових вбивств.

"Це вже аксіома...", - додав Подоляк.

Заява Путіна

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна має право на забезпечення своєї безпеки. За його словами, для РФ буцімто "немає нічого дивного" у тому, що було продекларовано НАТО та країнами Великої сімки.

Водночас диктатор заявив, що при цьому нібито має дотримуватись умова "забезпечення безпеки Росії".

Також російський диктатор вчергове назвав потенційний вступ України до НАТО "загрозою для безпеки" Росії та знову намагався виправдати цим російську агресивну війну проти України.

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, лідери країн НАТО у підсумковому ком'юніті скасували ПДЧ на шляху України до членства, а також пообіцяли запросити в Альянс, як тільки будуть виконані "умови" та завершиться війна. Більше - в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, на полях саміту НАТО лідери країн G7 ухвалили спільну декларацію, де пообіцяли надати Україна гарантії безпеки до вступу в НАТО. До цієї декларації зможуть приєднатися будь-які інші країни.

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