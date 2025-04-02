Подоляк: США должны перейти от сдерживания РФ к ее глобальному поражению

США должны перейти от стратегии сдерживания России к ее глобальному поражению. Для этого необходимо ограничить доходы РФ и нанести удары по ее инфраструктуре.

По его словам, 500% пошлины для стран-покупателей российской нефти и санкции в отношении "теневого флота", которое предлагают в США, - это уже не о сдерживании РФ, которое длилось три последних года, а о ее поражении. Ключевой задачей должно стать существенное ограничение доходов агрессора.

"Вот все, что Россия получит на глобальных рынках, это не только нефть и сжиженный газ, этот и трубопроводный газ, это безусловно вторичные санкции против стран, которые спокойно зарабатывают на этом", - отметил Подоляк.

Он считает, что такие страны не будут рисковать своими экономическими интересами, ведь на рынке есть альтернативы, в частности поставки с Ближнего Востока.

"Ну потому что на рынке будет возможность купить легально нефть, ближневосточные страны дадут дополнительный объем нефти на рынок. Это Саудовская Аравия прежде всего", - пояснил он.

Вторым важным направлением, по словам Подоляка, является военное давление. Необходимы удары по территории России совсем другого уровня - больше разведданных, ракетной техники, больше уничтоженных военных объектов в европейской части РФ.

Он убежден, что такая стратегия может быстро привести к внутреннему кризису в Кремле.

"Это два инструмента, которые достаточно быстро приведут к внутреннему конфликту, такому, который уже был в соответствующее время в окружении Путина, что надо завершать войну и так далее.", - отметил он.

По его мнению, для того, чтобы заставить Москву отказаться от дальнейшей агрессии, Запад должен сосредоточиться на двух главных рычагах давления - финансовом и военном.