Подоляк о саммите с ЕС в Киеве: сигнал России забыть о завершении войны на своих условиях
Саммит Украина-ЕС в Киеве, который состоится в феврале, является сигналом для России, что она не сможет закончить войну на своих условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
"Это (саммит Украина-ЕС в Киеве - ред.) и сигнал Российской Федерации, что забудьте, пожалуйста, о каких-либо возможностях финализировать войну на своих условиях. Если Украине понадобится для победы дополнительная помощь, Европа будет делать это обязательно. И этот саммит будет подчеркивать, что Украина - это приоритетное направление развития Европы в целом", - подчеркнул Подоляк.
По его словам, такой шаг со стороны Евросоюза является "очень мощным пропагандистским сигналом в хорошем смысле этого слова".
Напомним, ранее стало известно, что саммит Украина-ЕС состоится уже 3 февраля 2023 года. Его проведение вчера, 2 января, обсудили президент Украины Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Также мы писали, что на следующем саммите Украина-ЕС будет обсуждаться начало переговоров по членству Украины.
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