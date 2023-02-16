Подоляк рассказал, чего ожидать от России 24 февраля

"Сегодня они попытаются использовать эти "болванки" (воздушные шары с отражателями, - ред.) для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты - это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-то результатов достичь", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что россияне будут продолжать пускать воздушные шары, но на годовщину вторжения ожидается ракетный обстрел.

"Они это будут делать, но на 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада, и показать, что у них еще "порох в пороховницах", - заявил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне постараются взять под контроль Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас на Бахмутском и Угледарском направлениях самая сложная и горячая ситуация, однако украинские защитники держатся и наносят максимальные потери врагу.

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