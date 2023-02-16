Подоляк розповів, чого чекати від Росії 24 лютого

"Сьогодні вони спробують використати ці "болванки" (повітряні кулі з відбивачами, - ред.) для того, щоб навантажити нашу систему ППО, тому що все ж таки це гроші. Кожен пуск проти ракети - це конкретні гроші. І таким чином хоч якихось результатів досягти", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що росіяни продовжуватимуть пускати повітряні кулі, але на річницю вторгнення очікується ракетний обстріл.

"Вони це робитимуть, але на 24 лютого вони спробують накопичити той об'єм, який завжди використовують для масованого 3-хвильового каскаду, і показати, що в них ще "порох у порохівницях", - заявив він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що росіяни намагатимуться взяти під контроль Бахмут до роковин повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз на Бахмутському та Вугледарському напрямах найскладніша і найгарячіша ситуація, проте українські захисники тримаються і завдають максимальних втрат ворогові.

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