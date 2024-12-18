Подоляк о размещении миротворческих войск в Украине: в ближайшей перспективе вряд ли

Размещение западных миротворческих войск в Украине в ближайшее время маловероятно. Но дискуссии вокруг этого вопроса - положительный факт.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"В ближайшей перспективе вряд ли. Давайте все же без иллюзий жить. Сам факт дискуссии вокруг возможности отправить или контингент, или тренинговые и инженерные войска - это хорошо, что они (дискуссии - ред.) уже идут. Но, давайте же объективно, безусловно, это очень тяжелые дискуссии", - сказал он.
По мнению Подоляка, такие дискуссии свидетельствуют о том, что некоторые западные партнеры осознают все риски, которые будет нести Россия дальше. Он добавил, что такими представителями являются президент Франции Эммануэль Макрон и, к примеру, оппозиционные партии Германии.
Также советник руководитель ОП отметил, что диалог о миротворческих миссиях в Украине предусматривает определенный переговорный процесс, но это не означает, что Россия будет согласна с ним.
"И поэтому я говорю, Россия не будет согласна без принуждения ни на один сценарий, который так или иначе ей не нравится", - отметил Подоляк.
Первым идею о размещении миротворческих войск в Украине предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также предлагал обучать ВСУ сразу на территории Украины.
По данным СМИ, в Брюсселе европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят возможность размещения миротворческих миссий.
Впрочем, большинство стран ЕС не готовы пока отправить своих миротворцев в Украину. В Италии заявили, что участие их солдат возможно только после завершения боевых действий. В Финляндии также призвали не спешить с решениями.
Министр обороны Германии заявил, что Берлин готов обсудить размещение миротворцев, но только при условии, что Россия на это согласится.
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