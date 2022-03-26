Подоляк: у Росії розвиваються два процеси, руйнівні для режиму Путіна

На тлі війни Росії проти України в країні-агресорі розвиваються два скандальні процеси. І обидва вони вкрай руйнівні для режиму президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, перший процес спостерігається в депресивних регіонах, де була спроба часткової мобілізації.

"Однак навіть там почалася паніка. І щоб її зняти, спікери російського Міноборони вийшли на публіку з дивною заявою: мобілізація дійсно відбувається, але її організували... українські спецслужби", - зазначив він.

Він також підкреслив, що ця заява стала спробою виправдати необхідність направити строковиків на війну проти України.

Що стосується другого процесу, то, на думку Подоляка, він полягає в тому, що управлінська еліта вже категорично намагається сховатися від усякої публічності.

"І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали і відправили на заслужену пенсію в той же Радбез. Найбільш органічний в цьому - (заступник голови Радбезу РФ, - ред.) Медведєв. Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності і шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля", - додав він.