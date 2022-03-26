Подоляк: в России развиваются два процесса, разрушительные для режима Путина

На фоне войны России против Украины в стране-агрессоре развиваются два скандальных процесса. И оба они крайне разрушительны для режима президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, первый процесс наблюдается в депрессивных регионах, где была попытка частичной мобилизации.

"Однако даже там началась паника. И чтобы ее снять, спикеры российского Минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали... украинские спецслужбы", - отметил он.

Он также подчеркнул, что это заявление стало попыткой оправдать необходимость направить срочников на войну против Украины.

Что касается второго процесса, то, по мнению Подоляка, он заключается в том, что управленческая элита уже категорически пытается укрыться от всякой публичности.

"И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез. Наиболее органичен в этом - (замглавы Совбеза РФ, - ред.) Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать с "русского военного корабля", - добавил он.