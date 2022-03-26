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У Зеленського розповіли, які санкції проти Росії попередять світову війну

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Київ, Субота 26 березня 2022 11:39
У Зеленського розповіли, які санкції проти Росії попередять світову війну Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Нову світову війну здатні попередити нові санкції проти Росії. Зокрема, закриття російського ринку для решти світу, відмова від її енергоносіїв, зерна та медіа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Відмова від російських вуглеводнів, закриття ринків РФ для світових компаній, візові обмеження для громадян РФ, заміщення російського зерна, повна заборона російського лобізму та медіа в Європі - це питання часу. Чим пізніше це буде зроблено, тим вірогідніша світова війна. Не тільки в Україні", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна проти України для російського президента Володимира Путіна є проміжним етапом перед тим, як спробувати атакувати Європу.

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