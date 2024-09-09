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Подоляк о российских дронах в воздушном пространстве НАТО: примитивная "тактика салями"

Понедельник 09 сентября 2024 18:13
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Подоляк о российских дронах в воздушном пространстве НАТО: примитивная "тактика салями" Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Ночас, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские дроны все чаще нарушают воздушное пространство стран НАТО. Во время таких незначительных, на первый взгляд, инцидентов россияне дискредитируют Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка и Центр противодействия дезинформации.

"Хорошо известно (даже россиянам), где сегодня проходят географические границы НАТО. Но никто не знает, где у НАТО предел терпения. Когда теоретически самый мощный военный альянс в истории на практике будет готов защищать свои границы? Эту информацию стратегической ценности россияне приобретают традиционным для себя способом - циничной разведкой боем", - написал Подоляк.

Он напомнил, что в выходные во время атак на территорию Украины российские дроны дважды нарушали воздушное пространство государств НАТО.

"Опыт проведен, получен четкий результат. Теперь противник знает: НАТО не будет отвечать на нарушение воздушного пространства беспилотными аппаратами и атаку на свою территорию, не приведшую к жертвам. Что будет дальше, легко предсказать: нарушение границы самолетами и возможные "инцидентные атаки" с небольшим количеством жертв", - отметил советник руководителя ОП.

По его словам, россияне всегда применяют примитивную "тактику салями": дискредитируют НАТО во время незначительных, на первый взгляд, инцидентов.

"Они медленно эскалируют конфликт, пытаясь избежать активации статьи 5 Устава блока о взаимной обороне. Цель - расшатать уверенность отдельных членов Альянса, заставить задуматься о сепаратных договоренностях с РФ. И кто может сказать, что этот план не работает?", - добавил Подоляк.

В то же время, как объяснили в ЦПД, подобными провокациями Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в странах НАТО и запугивать население этих стран угрозой прямого вооруженного конфликта с Россией.

"Страх, как считают в Кремле, должен препятствовать оказанию военной помощи Украине", - отметили в Центре.

Российские дроны в воздушном пространстве НАТО

Напомним, вчера, 8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил, что в восточной части его страны упал российский военный беспилотник. В Латвии начали расследование.

Также, по данным Воздушных сил, в ночь с 7 на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.

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