Лукашенко за війну РФ проти України, але Білорусь в бій не поведе

Білорусь повністю підтримує Росію у війні проти України, але сама воювати буде тільки в разі зовнішнього нападу на її території.

Про це заявив лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Є головна проблема - демілітаризація України. Щоб там натовці не розмістили найсучасніше озброєння ракетне. У тому числі з ядерними боєголовками. Нам би від цього легше було? Ні. Тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо Росію", - заявив Лукашенко.

Він також підкреслив, що проти участі білорусів у війні. За його словами, Білорусь буде воювати на чолі з ним тільки в тому випадку, коли кордони країни будуть піддані нападу з боку інших держав.