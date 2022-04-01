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В українській переговорній групі розповіли, чи стоїть питання Криму на порядку денному

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 16:28
В українській переговорній групі розповіли, чи стоїть питання Криму на порядку денному Фото: Рустем Умєров (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Наталія Юрченко

Член української делегації на переговорах Рустем Умєров пояснив позицію України стосовно Криму. Він запевнив, що це питання стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Умєрова НВ.

За його словами, зараз Україна обговорює проблеми політичних ув'язнених та гуманітарні питання на адміністративному кордоні з Кримом.

"Серед найактуальніших питань є питання політичних ув’язнених. На наступних зустрічах ми також маємо намір порушувати питання гуманітарного порядку, зокрема питання про сім'ї, які сьогодні не можуть возз'єднатися через ситуацію на адмінкордоні з Кримом", - зазначив Умєров.

Перемовник додав, під час підготовки цих рішень проходять консультації з Меджлісом кримськотатарського народу, правозахисниками, громадським та релігійним секторами та іншими представниками українського Криму.

Нагадаємо, Умєров також пояснив роль російського олігарха Романа Абрамовича на переговорах України та Росії.

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