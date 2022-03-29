Подоляк розповів, від чого залежатиме наступний раунд переговорів з Росією
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дата наступного раунду переговорів України і РФ буде відома після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт мирного договору, запропонованого Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українська правда".
"Перше. Прямо зараз йдуть очні консультації в підгрупах: у військовій і юридичній. Деталізація важлива. Друге. Дата наступного раунду буде ясна після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт договору", - заявив Подоляк.
При цьому він додав, що вже є перша позитивна реакція опонентів.
"Готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та Київському напрямках. Що дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі відбувся черговий етап переговорного процесу. Це перший за кілька тижнів очний раунд переговорів української та російської делегацій.
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