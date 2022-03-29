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Подоляк розповів, від чого залежатиме наступний раунд переговорів з Росією

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Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 16:46
Подоляк розповів, від чого залежатиме наступний раунд переговорів з Росією Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дата наступного раунду переговорів України і РФ буде відома після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт мирного договору, запропонованого Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українська правда".

"Перше. Прямо зараз йдуть очні консультації в підгрупах: у військовій і юридичній. Деталізація важлива. Друге. Дата наступного раунду буде ясна після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт договору", - заявив Подоляк.

При цьому він додав, що вже є перша позитивна реакція опонентів.

"Готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та Київському напрямках. Що дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі відбувся черговий етап переговорного процесу. Це перший за кілька тижнів очний раунд переговорів української та російської делегацій.

Всі подробиці підсумків переговорів і заяви делегацій - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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