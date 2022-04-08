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Україна не дозволить скасувати санкції проти Росії за клацанням пальців, - Подоляк

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 10:51
Україна не дозволить скасувати санкції проти Росії за клацанням пальців, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Україна не дозволить за клацанням пальців скасувати світові санкції проти Росії, які були введені за повномасштабне вторгнення. Ціна за війну проти України повинна бути немислимою для РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"У нас санкціями жорстко займається ціла група людей, включаючи міжнародних і наших експертів, яка модерується (головою Офісу президента, - ред.) Андрієм Єрмаком і точно не дозволить за клацанням пальців скасувати якісь санкції. Це принципове питання, що за такий варварський спосіб ведення війни ціна має бути немислимою, і вона має наростати", - зазначив він.

За його словами, Збройні сили України і санкції є ключовим інструментом для того, щоб "поставити на Росію місце".

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що ключовими санкціями проти Росії, які допоможуть наблизити завершення війни, це прямі і непрямі ембарго на російський експорт.

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