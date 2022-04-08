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Подоляк про ракетний удар по Краматорську: Росія довела свою психічну недієздатність

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Краматорськ, П'ятниця 08 квітня 2022 22:51
Подоляк про ракетний удар по Краматорську: Росія довела свою психічну недієздатність Ракетний удар по Краматорську (facebook.com.MinistryofDefence.UA)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти вдарили ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі людей. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк каже, що це вказує на неадекватність вчинків російського керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника у Telegram.

Він нагадав, що Франція вустами міністра фінансів Ле Мера заявляє про готовність піти на нафтове ембарго для РФ.

Також Британія вустами прем'єр-міністра Джонсона та Німеччина вустами канцлера Шольца прямо говорять про необхідність термінового закриття Європи для російського кривавого газу.

Подоляк додав, що Німеччина вустами президента Штайнмаєра говорить про необхідність негайного створення міжнародного трибуналу для початку процесів над російськими воєнними злочинцями, включно з Путіним.

"І, нарешті, США вустами президента Байдена заявляють про суттєве та проривне розширення військової допомоги Україні. Зокрема, для негайного закриття неба від російських шалених ракет", - додав радник керівника ОПУ.

Подоляк зазначив, що ударом по Краматорську й по сім'ях, Росія остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти атакували залізничний вокзал у Краматорську зранку 8 квітня. Спочатку повідомлялося про 30 загиблих.

Потім Очільник Одеської ОВА Павло Кириленко повідомив, що загинули 50 осіб, серед них 5 дітей.

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