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Подоляк объяснил причину роста количества аварий на предприятиях России

Новина українською →
Пятница 05 мая 2023 13:39
Подоляк объяснил причину роста количества аварий на предприятиях России Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В последнее время в России учащаются случаи аварий на железных дорогах или на критически важных предприятиях. Это, со своей стороны, следствие ряда факторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пояснил Подоляк, рост аварийности является следствием:

  • роста управленческой слабости России;
  • потери властью контроля над регионами;
  • появления агрессивных и военизированных протестных групп в России;
  • нарушением сакральности "клана Путина".

Напомним, РБК-Украина, в материале "Бавовна" и беспилотники. О чем свидетельствуют взрывы в Крыму и на объектах в РФ", писало об активизации ударов по объектам, обслуживающим военную машину Российской Федерации. Агентство объясняло, что означают эти взрывы и чего ждать дальше.

Также недавно в России произошел пожар на резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной возгорания называют якобы "атаку беспилотника".

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