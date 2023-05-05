Подоляк объяснил причину роста количества аварий на предприятиях России

В последнее время в России учащаются случаи аварий на железных дорогах или на критически важных предприятиях. Это, со своей стороны, следствие ряда факторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Напомним, РБК-Украина, в материале "Бавовна" и беспилотники. О чем свидетельствуют взрывы в Крыму и на объектах в РФ", писало об активизации ударов по объектам, обслуживающим военную машину Российской Федерации. Агентство объясняло, что означают эти взрывы и чего ждать дальше.

Также недавно в России произошел пожар на резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной возгорания называют якобы "атаку беспилотника".

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