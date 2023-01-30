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Подоляк о поставках танков: прибудут в конкретно установленные сроки

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У правительства есть конкретные установленные даты, когда Вооруженным силам Украины понадобятся западные танки. К этим датам военная помощь от партнеров и союзников поступит в Украину.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"У нас есть конкретные даты, когда нам нужны эти танки, и они к этим датам будут у нас", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина получит все, что нужно в полном объеме, в тот момент когда вооружение понадобится ВСУ.

"До момента начала определенных действий, в которых будут принимать участие сформированные новые танковые штурмовые бригады, мы будем постоянно читать, что те или иные партнеры нам "дадут оружие в 2030 году", потому что с приходом Герасимова гибридный компонент российской "СВО" только повысился... Поэтому давайте так: мы получим все, что нам нужно в том объеме, в котором нужно, в тот момент, когда это будет нужно ВСУ", - рассказал он.

По его словам, у ВСУ есть определенные танковые возможности, помимо тех, которые предоставят партнеры.

"Но все будет в рамках логистических договоренностей, которые сейчас обсуждаются", - добавил он.

Подоляк назвал слухами информацию, что для Украины будут стоить новые танки.

"И эти все слухи о том, что для Украины будут строить новые танки, это немножко не так.... Потому что партнеры так же понимают, на каком этапе мы находимся, и какие нам инструменты будут нужны этой зимой или в середине весны. Поэтому мы будем все это иметь непосредственно тогда, когда это будет нужно", - добавил он.

Напомним, министр обороны Великобритании Бел Уоллес заявил, что Украине передадут танки Challenger 2 до начала лета.

Кроме того, американские СМИ сообщали, что танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или начале 2024 года.

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Военная помощьВойна России против УкраиныМихаил Подоляк