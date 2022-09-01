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Подоляк розвінчав фейк Лукашенка про Зеленського та армію

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Четвер 01 вересня 2022 20:41
Подоляк розвінчав фейк Лукашенка про Зеленського та армію Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Заява лідера білоруського правлячого режиму Олександра Лукашенка про нібито конфлікт між військовими і президентом Володимиром Зеленським є брехнею, яка націлена на дестабілізацію ситуації в Україні.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у коментарі журналістам, передає РБК-Україна.

"Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про пана Лукашенка", - сказав він.

Так, сьогодні Лукашенко заявив, що в Україні нібито зріє конфлікт між військовими і Зеленським, розв'язка якого настане "найближчим часом".

Подоляк назвав цю заяву "вкрай симптоматичною" і сказав, що вона цілком чітко пояснює цілі численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом президента і військовими.

Лукашенко заявив, що нібито саме українські військові повинні стати тими, хто погодиться на ультимативні переговори на умовах Росії.

"Очевидно, що до реальності це не має ні найменшого відношення. Очевидно також, що Лукашенко абсолютно в курсі існування подібної інформаційної гри. І нарешті, цілком зрозуміло, що відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. У тому числі масштабуючи подібні фейки про "конфлікт між політиками і військовими", - сказав Подоляк.

При цьому він не розуміє, навіщо українська преса поширює подібні висловлювання Лукашенка.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко заявив, що Білорусь повністю підтримує РФ у війні проти України, але сама воювати буде тільки в разі нападу на її території.

Лукашенко також пообіцяв, що не буде приєднувати Білорусь до РФ. Він заявив, що збереже "незалежність" країни.

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Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Ірина Подоляк
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