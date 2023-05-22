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Подоляк о событиях в Белгородской области: Украина наблюдает, но не имеет отношения

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина наблюдает за операцией "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области, но не имеет к этому непосредственного отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, в России "танки продают в любом военторге", а подпольные партизанские отряды состоят из граждан РФ.

Операция "РДК" в Белгородской области

Сегодня, 22 мая, утром в приграничных пунктах Белгородской области прозвучали взрывы. Позже бойцы "РДК", которые помогают защищать Украину от российского вторжения, заявили о своей операции в регионе.

При этом в ГУР подчеркивали, что целью таких действий является создание "зоны безопасности" в Белгородской области, из которой россияне обстреливают Харьковскую область.

Более детально о событиях в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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