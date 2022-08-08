Подоляк про переговори з Росією: її апетити зростуть і війна продовжиться

В даний час немає переговорів про війну і мир, тому що неможливо знайти точку консенсусу. Однак якби вони відбулися сьогодні, то апетити Росії зросли, і через деякий час війна б продовжилася.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню El Pais .

"Для Росії вкрай важливо закріпити за собою знову захоплені території. Для України дискусія в цих умовах неможлива. Якщо переговори відбудуться сьогодні, Росія захоче закріпити за собою окуповані території, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області. Це означатиме, що апетити Росії зростуть, і через деякий час ми отримаємо продовження війни", - заявив він.

За словами Подоляка, Росія стане набагато агресивнішою на європейському ринку і створить повний хаос.

"Європа дорого заплатить за це падінням якості життя. Якщо Європа хоче відновити довоєнну Україну, необхідно, щоб ми тактично вигнали Росію з її території і щоб вона трансформувала свою нинішню агресивну політичну систему. Тільки тоді Європа зможе повернутися до мирного життя", - підкреслив радник глави ОП.

Подоляк додав, що якщо збережеться хоча б одне вогнище напруженості у відносинах з Росією, то буде війна без кінця.

"Якщо Росія не програє, вона буде продовжувати провокувати Європу в таких анклавах, як Придністров'я, Грузія і Північний Казахстан", - заявив він.