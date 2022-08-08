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Подоляк про переговори з Росією: її апетити зростуть і війна продовжиться

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Понеділок 08 серпня 2022 10:30
Подоляк про переговори з Росією: її апетити зростуть і війна продовжиться Фото: радник керівника офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

В даний час немає переговорів про війну і мир, тому що неможливо знайти точку консенсусу. Однак якби вони відбулися сьогодні, то апетити Росії зросли, і через деякий час війна б продовжилася.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню El Pais.

"Для Росії вкрай важливо закріпити за собою знову захоплені території. Для України дискусія в цих умовах неможлива. Якщо переговори відбудуться сьогодні, Росія захоче закріпити за собою окуповані території, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області. Це означатиме, що апетити Росії зростуть, і через деякий час ми отримаємо продовження війни", - заявив він.

За словами Подоляка, Росія стане набагато агресивнішою на європейському ринку і створить повний хаос.

"Європа дорого заплатить за це падінням якості життя. Якщо Європа хоче відновити довоєнну Україну, необхідно, щоб ми тактично вигнали Росію з її території і щоб вона трансформувала свою нинішню агресивну політичну систему. Тільки тоді Європа зможе повернутися до мирного життя", - підкреслив радник глави ОП.

Подоляк додав, що якщо збережеться хоча б одне вогнище напруженості у відносинах з Росією, то буде війна без кінця.

"Якщо Росія не програє, вона буде продовжувати провокувати Європу в таких анклавах, як Придністров'я, Грузія і Північний Казахстан", - заявив він.

Нагадаємо, раніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що немає жодних ознак того, що Росія хоче закінчити війну проти України шляхом переговорів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський зазначив, він не вірить у бажанні РФ до дипломатії, і підкреслив заяви Москви про нібито готовність до діалогу, є звичайною брехнею.

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Ірина Подоляк Війна Росії проти України
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