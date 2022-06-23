Подоляк звернувся до світової спільноти: пора показати, що втомилися від російського шантажу

Росія хоче дочекатися, поки світ втомиться від України. Однак світовій спільноті пора показати, що втомилися від російського шантажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
Він підкреслив, що безкарне російське зло завжди розростається.
"Втручання у вибори, політичні вбивства та ігри з хімічною зброєю трансформувалися в бомбардування міст, міграційну кризу і загрозу голоду. Кремль хоче перечекати, поки світ "втомиться від України". Пора показати: світ втомився від російського шантажу", - написав Подоляк.
Нагадаємо, раніше МЗС Польщі закликав активно протидіяти будь-якій втомі від війни в Україні.
Напередодні Росія почала погрожувати Литві відключенням від загальної електромережі через заборону на транзит товарів до Калінінграда.