У Росії знову загрожують Литві через обмеження транзиту до Калінінграду

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ", про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

"Ми розглянемо, окрім тих питань, які я вже озвучив, щодо обмеження транзиту для литовських далекобійників, можливий розрив енергетичного кільця. Проект, звичайно, дуже чутливий для Литви, так само як і для Латвії, для Естонії", - заявив депутат.

Пізніше, за інформацією "РИА-Новости", стало відомо, що 25 червня енергосистему Калінінградської області планують перевести в ізольований режим роботи "для перевірки".