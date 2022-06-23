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Подоляк обратился к мировому сообществу: пора показать, что устали от российского шантажа

Фото: Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Россия хочет дождаться, пока мир устанет от Украины. Однако мировому сообществу пора показать, что устали от российского шантажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он подчеркнул, что безнаказанное российское зло всегда разрастается.

"Вмешательство в выборы, политические убийства и игры с химическим оружием трансформировались в бомбардировку городов, миграционный кризис и угрозу голода. Кремль хочет переждать, пока мир "устанет от Украины". Пора показать: мир устал от российского шантажа", - написал Подоляк.

Напомним, ранее МИД Польши призвал активно противодействовать любой усталости от войны в Украине.

Накануне Россия начала угрожать Литве отключением от общей электросети из-за запрета на транзит товаров в Калининград.

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