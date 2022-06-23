Подоляк обратился к мировому сообществу: пора показать, что устали от российского шантажа

Россия хочет дождаться, пока мир устанет от Украины. Однако мировому сообществу пора показать, что устали от российского шантажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Он подчеркнул, что безнаказанное российское зло всегда разрастается.
"Вмешательство в выборы, политические убийства и игры с химическим оружием трансформировались в бомбардировку городов, миграционный кризис и угрозу голода. Кремль хочет переждать, пока мир "устанет от Украины". Пора показать: мир устал от российского шантажа", - написал Подоляк.
Напомним, ранее МИД Польши призвал активно противодействовать любой усталости от войны в Украине.
Накануне Россия начала угрожать Литве отключением от общей электросети из-за запрета на транзит товаров в Калининград.