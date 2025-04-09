Подоляк о новом наступлении РФ: Москва будет реализовывать накопленный ресурс

Россия в рамках нового наступления на Харьковскую и Сумскую области хочет реализовать накопленный ресурс. Речь о живой силе и беспилотниках.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк, реагируя на новое наступление РФ, отметил, что Москва не хочет никакого перемирия с Украиной. Практически все, что у нее есть, страна-агрессор инвестирует в войну. В частности, она "покупает" солдат и отправляет их на войну.
По мнению советника руководителя ОП, люди, зарабатывающие на убийствах 2,5-10 тысяч долларов, не смогут вернуться в свои дома, поскольку там они уже никогда не получат таких зарплат.
"Им выгодно продолжать войну. Поэтому у меня нет сомнений, что Россия будет реализовывать этот накопленный ресурс. Опять же, какой? Понятно, что милитарности того типа, которая была в начале вторжения, имеется в виду бронетехники, авиации и РСЗО - нет в таком количестве. Но живой силы и соответствующих инструментов у них достаточно. Дронов у них достаточно", - добавил он.
Поэтому Подоляк считает, что Россия будет продолжать эскалацию и накапливать силы и средства на тех или иных направлениях. Также РФ продолжит использовать Беларусь как плацдарм.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.
По его словам, почти неделю Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий со стороны России.
Главнокомандующий отметил, что Россия хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.
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