Подоляк о новом наступлении РФ: Москва будет реализовывать накопленный ресурс

Подоляк, реагируя на новое наступление РФ, отметил, что Москва не хочет никакого перемирия с Украиной. Практически все, что у нее есть, страна-агрессор инвестирует в войну. В частности, она "покупает" солдат и отправляет их на войну.



По мнению советника руководителя ОП, люди, зарабатывающие на убийствах 2,5-10 тысяч долларов, не смогут вернуться в свои дома, поскольку там они уже никогда не получат таких зарплат.

"Им выгодно продолжать войну. Поэтому у меня нет сомнений, что Россия будет реализовывать этот накопленный ресурс. Опять же, какой? Понятно, что милитарности того типа, которая была в начале вторжения, имеется в виду бронетехники, авиации и РСЗО - нет в таком количестве. Но живой силы и соответствующих инструментов у них достаточно. Дронов у них достаточно", - добавил он.

Поэтому Подоляк считает, что Россия будет продолжать эскалацию и накапливать силы и средства на тех или иных направлениях. Также РФ продолжит использовать Беларусь как плацдарм.