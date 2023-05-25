Подоляк назвал основные приоритеты Украины после зеленого света на F-16

Основными потребностями нашей страны являются:

дальнобойные ракеты;

системы РСЗО;

артиллерия;

военные учения;

ремонт техники;

снарядная логистика;

возвращение территорий;

вступление в НАТО.

"Потом все остальное, включая пропущенные букеровские книги", - пишет Подоляк.

Зеленый свет F-16

На прошлой неделе, во время саммита G7, президент США Джо Байден заявил о поддержке обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Перед этим ряд стран заявили о готовности присоединиться к инициативе.

Как отметил глава Пентагона Остин Ллойд, обучение может начаться уже в ближайшие недели, а Нидерланды тем временем могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.

По мнению руководителя офиса президента Андрея Ермака, Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки первых истребителей. В то же время речь идет не о большом сроке, а о месяцах.