Подоляк назвал основные приоритеты Украины после зеленого света на F-16

Приоритеты Украины после зеленого света по истребителям F-16 остаются неизменными. Речь идет о дальнобойных ракетах, артиллерии и прочем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Основными потребностями нашей страны являются:
"Потом все остальное, включая пропущенные букеровские книги", - пишет Подоляк.
На прошлой неделе, во время саммита G7, президент США Джо Байден заявил о поддержке обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Перед этим ряд стран заявили о готовности присоединиться к инициативе.
Как отметил глава Пентагона Остин Ллойд, обучение может начаться уже в ближайшие недели, а Нидерланды тем временем могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.
По мнению руководителя офиса президента Андрея Ермака, Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки первых истребителей. В то же время речь идет не о большом сроке, а о месяцах.
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