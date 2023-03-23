ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цели россиян не изменились, могут попытаться давить на других направлениях, - Юсов

Новина українською →
Четверг 23 марта 2023 18:12
Цели россиян не изменились, могут попытаться давить на других направлениях, - Юсов Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

Россия не изменила своих целей в войне против Украины. Не исключается, что россияне могут попытаться делать точки напряжения на других направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Намерения врага, стратегические цели недостигнуты, но и не изменились. Это означает, что мы продолжаем жить в условиях полномасштабного наступления. Именно поэтому для Украины это не стало какой-то новостью (речь о планах РФ по новому наступлению - ред.)", - заявил Юсов.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает регулярно проводить мобилизационные мероприятия, перегруппировки и привлекать резервы.

"Мы не будем говорить о новых крупных наступлениях, но попытки врага делать точки напряжения не только на тех направлениях, где они потерпели неудачу, но и на других безусловно могут быть", - добавил Юсов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби, могут попытаться начать новое наступление на Украину в скором будущем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая