Подоляк про намір загарбників зробити курорт у Маріуполі: оформимо кожному "гарячий тур"

Наміри ватажків тимчасово окупованих територій зробити курорт на Азовському морі у Маріуполі ніколи не здійсняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка .

"Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою. Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя - у самому місті неподалік Центрального кладовища. Братська могила з’явилася ще на початку березня.

Також ми писали, що російські військові продовжують приховувати кількість загиблих у Маріуполі. Тому зменшили кількість загиблих під завалами драмтеатру в 25 разів.

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