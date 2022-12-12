Россия уже проиграла. У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы агрессия не повторилась в будущем

Для того чтобы Россия не повторила свою агрессию против Украины после завершения полномасштабной войны, нужно привлечь виновных к ответственности и принять Украину в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

По его словам, РФ уже проиграла эту войну, а мобилизация только оттягивает ее поражение во времени.

"После того, как Украина освободит территории, а поражение РФ будет оформлено официально, нужно сделать все, чтобы ru-агрессия не повторилась. Это просто: спецтрибунал, приговоры авторам войны и принятие Украины в НАТО", - написал он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская агрессия в Украине ставит под угрозу весь международный порядок. Так что в проигрыше России заинтересован весь мир.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что если Украина не получит достаточное вооружение, то война может продолжиться.

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