ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия уже проиграла. У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы агрессия не повторилась в будущем

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 12:50
Россия уже проиграла. У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы агрессия не повторилась в будущем Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Для того чтобы Россия не повторила свою агрессию против Украины после завершения полномасштабной войны, нужно привлечь виновных к ответственности и принять Украину в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, РФ уже проиграла эту войну, а мобилизация только оттягивает ее поражение во времени.

"После того, как Украина освободит территории, а поражение РФ будет оформлено официально, нужно сделать все, чтобы ru-агрессия не повторилась. Это просто: спецтрибунал, приговоры авторам войны и принятие Украины в НАТО", - написал он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская агрессия в Украине ставит под угрозу весь международный порядок. Так что в проигрыше России заинтересован весь мир.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что если Украина не получит достаточное вооружение, то война может продолжиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Война России против Украины
NEWS
Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство