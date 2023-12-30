Подоляк о мобилизации в Украине: закон не будет голосоваться в нынешнем виде

По словам Подоляка, несмотря на возникший вокруг законопроекта скандал, его урегулируют с учетом "правильных нормативных позиций".

"Будет ли он (законопроект – ред.) в таком виде? Нет, безусловно, для того и вносится определенный законопроект – для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более или менее оптимальный законопроект, который учитывает, что у нас долгая, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну. Мне нравится, что в демократическом обществе все это обсуждается", - сказал он.

Подоляк считает, что закон о мобилизации, который сейчас используются в Украине, "не отвечает нынешним реалиям". Именно поэтому он нуждается в доработке.

"Законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет голосовать в первом, втором чтении, и будем иметь новый закон о мобилизации", - подчеркнул он.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в понедельник, 25 декабря, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается ввести ряд изменений в процесс мобилизации.

В частности, документ предусматривает значительные ограничения для уклонистов - им хотят запретить распоряжаться своим и приобрести новое движимое и недвижимое имущество и не только.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о том, что такие инициативы противоречат Конституции.

Более подробно о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина.

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