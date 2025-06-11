Подоляк о мобилизации с 18 лет в обмен на санкции против РФ: Зеленский на это не пойдет

"Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшения существенного сроков мобилизации до 18 лет. Это точно президент не будет реализовывать", - подчеркнул Подоляк



По его словам, такие условия со стороны Запада являются странными. Поскольку санкции никак не связаны с призывным возрастом в Украине.

Он напомнил, что с Россией нельзя воевать только при помощи мобилизационных инструментов. Нужно побеждать за счет креатива, что и доказывает Украина.

Также Подоляк обратил внимание, что в случае сильных санкций в Россию существенно снизится поток денег и она не сможет мобилизовать своих людей в достаточном объеме. И тогда на поле боя будет меньше солдат РФ.

"Я думаю, что Европа просто пытается объяснить неготовность отказаться от определенной теневой доходности. В данном случае на бизнес-проектах из РФ", - предположил советник руководителя ОП.