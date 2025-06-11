Подоляк о мобилизации с 18 лет в обмен на санкции против РФ: Зеленский на это не пойдет

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится на снижение призывного возраста до 18 лет в обмен на санкции против России от Запада.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшения существенного сроков мобилизации до 18 лет. Это точно президент не будет реализовывать", - подчеркнул Подоляк
Он напомнил, что с Россией нельзя воевать только при помощи мобилизационных инструментов. Нужно побеждать за счет креатива, что и доказывает Украина.
Также Подоляк обратил внимание, что в случае сильных санкций в Россию существенно снизится поток денег и она не сможет мобилизовать своих людей в достаточном объеме. И тогда на поле боя будет меньше солдат РФ.
"Я думаю, что Европа просто пытается объяснить неготовность отказаться от определенной теневой доходности. В данном случае на бизнес-проектах из РФ", - предположил советник руководителя ОП.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада не хотят вводить жесткие санкции против России, поскольку Украина не проводит мобилизацию парней с 18 лет.
Глава государства подчеркнул, что важно не количество людей в армии, а технологии и оружие. Также важны и санкции.
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