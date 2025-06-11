Подоляк про мобілізацію з 18 років в обмін на санкції проти РФ: Зеленський на це не піде

Президент України Володимир Зеленський не погодиться на зниження призовного віку до 18 років в обмін на санкції проти Росії від Заходу.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, тобто зменшення суттєвого термінів мобілізації до 18 років. Це точно президент не буде реалізовувати", - наголосив Подоляк.
Він нагадав, що з Росією не можна воювати тільки за допомогою мобілізаційних інструментів. Потрібно перемагати за рахунок креативу, що і доводить Україна.
Також Подоляк звернув увагу, що в разі сильних санкцій у Росію істотно знизиться потік грошей і вона не зможе мобілізувати своїх людей у достатньому обсязі. І тоді на полі бою буде менше солдатів РФ.
"Я думаю, що Європа просто намагається пояснити неготовність відмовитися від певної тіньової прибутковості. У даному випадку на бізнес-проєктах із РФ", - припустив радник керівника ОП.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країни Заходу не хочуть вводити жорсткі санкції проти Росії, оскільки Україна не проводить мобілізацію хлопців з 18 років.
Глава держави наголосив, що важлива не кількість людей в армії, а технології та зброя. Також важливі й санкції.
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