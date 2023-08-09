ВСУ ведут наступательные действия на нескольких направлениях: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Россияне жалуются на атаки ВСУ с бронетехникой и поддержкой танков вблизи Роботиного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали возле Синьковки и севернее Ивановки. Многочисленные российские источники, включая Министерство обороны РФ, утверждали, что российские войска якобы заняли позиции к югу от Ольшаны и Первомайского.

Российский "военкор" заявил, что российские войска пытались прорвать украинскую оборону к востоку и северо-востоку от Купянска. Российские источники утверждали, что целью российских наступательных операций на Купянском направлении является отвлечение украинских сил из других участков фронта. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за последнюю неделю российские войска понесли значительные потери на Купянском направлении.

Генштаб Украины и начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщили, что российские войска безуспешно атаковали украинские войска к югу от Новоселовского.

Украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременной и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса 8 августа. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись в Кармазиновку.





Бои в Донецкой области

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные операции вблизи Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута) и Дружбы.

Опубликованные 7 августа геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы провели ограниченное продвижение в районе Красногоровки (на западной окраине города Донецк). Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Северного и Марьинки.

"Южная ось"

8 августа украинские войска продолжали наземные атаки вдоль западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бердянском направлении.

Российские войска совершили ограниченную наземную атаку вдоль восточной границы Донецкой и западной Запорожской областей 8 августа и не продвинулись. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Старомайорка.

Украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Несколько российских военкоров заявили, что украинские войска с бронетехникой и поддержкой танков атаковали российские позиции на северной окраине Роботиного.

Российские источники выдвинули противоречивые утверждения по поводу боев к юго-востоку от Орехова. Один российский "военкор" утверждал, что ведутся позиционные бои вблизи Белогорья, но другой прямо отрицает это утверждение и сказал, что нет подтверждения боевых действий под Белогорьем.