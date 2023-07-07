Подоляк о помощи Украине: оружие имеет значение, от войны зависит будущее мира

"В большой кровавой войне, которая длится уже более 16 месяцев и которая определит будущее мира - беззаконное ли оно (по-российски), или же все/таки международное право существует, - количество оружия имеет значение. Поэтому оружие, еще оружие и еще больше оружия, в том числе и кассетного", - Подоляк.

Советник главы Офиса президента также призвал прекратить разговоры в пользу российских планов и беспокойств, поскольку военные преступники все равно должны будут сидеть на скамье подсудимых.

Кассетные боеприпасы Украины

Согласно данным The Washington Post, президент США Джо Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов. О предоставлении помощи должны объявить сегодня. Как ранее отметили в Пентагоне, ВСУ могут эффективно использовать боеприпасы против находящихся в окопах российских войск.

Между тем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против отправки кассетных боеприпасов, поскольку Берлин подписал конвенцию о нераспространении этого оружия.

Детальнее о боеприпасах можно прочитать в материале агентства.